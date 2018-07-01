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Bisiklet Güzeli kültür ve sanatı sporla birleştirdi

’nin uluslararası lisanslı ilk kadın bisikletçilerinden , sporu kültür sanatla birleştirmek için kolları sıvadı. Cansu, danışmanlığında hayata geçirilecek belgeselde, bisikletle yedi bölgeyi dolaşacak ve Türkiye’nin doğal güzelliklerini anlatacak

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Bisiklet Güzeli kültür ve sanatı sporla birleştirdi
, hobisini profesyonel hayata geçirmeyi başaranlardan. 8 yaşından beri bindiği bisikleti yaşam felsefesi haline getiren ve 'nin uluslararası lisanslı ilk kadın bisikletçilerinden olan Cansu, aynı zamanda dekoratör ve seramik sanatçısı. 30 yılda 60 bin kilometreden fazla yol yaparak dünyayı gezen, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilikler elde eden ve Bisiklet Güzeli de seçilen Cansu, ünlü fotoğraf sanatçısı danışmanlığında bir belgesel projesine imza atıyor. Belgesel'de yayınlanacak ve adı 'Sanata ve Tarihe Mukaddes Yolculuk' olması düşünülen belgeselde; bisiklet üzerinde yedi bölgeyi dolaşacak olan Cansu, projesini anlattı...

'MİLLİ SPORCU OLMAK İSTERDİM'
Bisikletle 8 yaşında tanıştım. İlk başta ulaşım aracı olarak görüyordumama ama bisiklet hevesim daha sonra tutkuya dönüştü. Hobisini profesyonel hayata taşıyan kadınlardan biriyim.
Uzun yıllar atletizmle ilgilendim. 25 sene maraton koştum. Triatlon yaptım. Enerjimin yüksek olduğunu, dayanıklı olduğumu gören spor hocalarım beni teşvik etti. Yedi sene önce Gökova'da uluslararası bir bisiklet yarışmasında birinci oldum. Aynı zamanda o yarışmada Bisiklet Güzeli seçildim. Orada başka ülkelerden gelen bisiklet derneklerinin ilgisini çektim. 'da bisikletle ilgili sosyal sorumluluk projelerine davet edilen ilk Türk oldum. Burada da başarı gösterince gerisi geldi.
Milli sporcu olmayı çok isterdim. Bu bilince geç ulaştım. Küçükkken sadece bisiklete yönelebilecek bir imkanım olsaydı, kesinlikle milli formayı giyebilirdim. Yanlış karar verdim.
Balkanları, Orta Avrupa'yı gezdim. 30'dan fazla ülke gördüm. Hayalim, Uzak Doğu. 'ı bisikletle gezmek istiyorum.
Arabayla göremediğin yerleri bisikletle gezince görüyorsun. Doğayı, havayı hissediyorsun. Sohbet ederek, yaşayarak ilerlediğin tek araç, bisiklet. Hayata dokunuyorsun. Bunu başka bir araçla yapamazsın.
Bisiklet bana, yaşama karşı duyarlı olmayı öğretti. Kendimi tanımamı ve dönüşmemi sağladı. Dışa yolculuk yaparken aslında içsel yolculuk da başlıyor. Farkındalığım arttı ve bilincim gelişti.
Ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel zenginliğini yansıtmak amacıyla bir belgesel üzerinde çalışıyorum. Sporu; turizm, kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlıyorum. Anadolu'nun yedi bölgesini bisikletle gezeceğim. Belgeseli kendim sunacağım. Bisikleti cazip bir ulaşım aracı haline getirmeye çalışırken, her bölgenin kendine has güzelliklerini anlatacağım.

'ROTAMI ARA GÜLER ÇİZDİ'
Projenin danışmanı Ara Güler. Kendisiyle 15 yıl önce tanıştım. Benim seramik atölyeme gelmiş, eserlerimi incelemişti. Bağımız hiç kopmadı. Kendisine projemden bahsedince çok yardımcı oldu. Rotamı o çizdi.
Televizyonculukla da ilgilendim. Tuna Huş ve Gülgün Feyman'dan diksiyon eğitimi aldım. Birkaç kanalda staj yaptım. Ama bana göre olmadığını anladım. Yine o yıllarda ünlülere benzerlik yarışmasında 'a olan benzerliğim sebebiyle basının ilgisini çekmiştim. Hatta bir ajans, Türkan Hanım'la bizi bir araya getirmişti.
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