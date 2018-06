Minika kanallarından yeni sezon sürprizleri

BUGÜN NELER OLDU

Çocukkanalları minika- GO ve minikaÇOCUK, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Birbirinden iddialı yerli ve yabancı yepyeni çizgi dizi ve programlar, çocuklar ile buluşmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında ilk yerli animasyon projesi 'Maceracı Yüzgeçler'in ardından, 23 Nisan'da ikinci yerli animasyon serisi ' Neşeli Dünyam ' minikaÇOCUK kanalında yayınlanarak çocukların beğenisine sunuldu.Kısa sürede dikkat çekerek kendine seyirci kitlesi oluşturan ve yeni bölüm hazırlıkları devam eden çizgi dizilere bir yenisi daha eklenecek. Bu kez adres minikaGO kanalı. Bu çizgi dizinin konusu ise tarihsel bir öyküye dayanıyor. Özellikle okul çocukları için hazırlanan yeni projenin adı şimdilik gizli tutuluyor. Her gün minikaÇOCUK ekranlarında yayınlanan 'Maceracı Yüzgeçler', İstanbul Boğazı'nın altında yaşayan rengarenk balıkların eğlenceli öyküsünü anlatıyor. Bosfori kasabasında yaşayan yavru barbunya balığımız 'Biba', arkadaşları 'Tuti', 'Babu', 'Çupa' ve hırçın Karadeniz 'in bağrından kopup gelen 'Taka Hamsi'nin başından geçenlere çok güleceksiniz. Okula giden, sörf yapmaya bayılan, keşif meraklısı dostlarımız, her gün başka bir maceranın akıntısına kendilerini kaptırıyorlar. Boğaz'ın gizemine ve yüzlerce yıllık tarihine ışık tutan, bilgili deniz kızı 'Alesta' ve 'Bosfori'nin ünlü sanatçısı 'Tropi'yi de unutmayalım. Kahramanımız 'Biba'nın en büyük hayali; bir gün ünlü bir yazar olmak ve tuttuğu günlükte biriktirdiği hikayelerini sevenleri ile buluşturmak.'Neşeli Dünyam'da ise uzayı keşfe çıkan 'Mini' ve 'Mani'; gemileri bozulunca mecburi inişlerini 'Neşe' ve 'Mutlu'nun bahçelerine yaparlar. 'Neşe', sürpriz konuklarını karşılarında görünce önce biraz şaşırsa da yeni arkadaşlarını kardeşi 'Mutlu' ve anne-babasıyla da tanıştırmak ister.