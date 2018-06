Oğlum sevgilimle anlaşamasaydı aşkımdan vazgeçerdim

BUGÜN NELER OLDU

1994 Best Model of Turkey birincisi Sema Şimşek ; 90'lı yılların en ünlü mankenlerinden biriydi. Daha sonra kariyerinin rotasını oyunculuğa çevirdi ve bu alanda da başarısını kısa sürede ispat etti. 2012'de oğlunun babası Burak Hakkı ile evliliğini sonlandıran Şimşek, uzun zamandır oyuncu Arda Esen ile birlikte. Bu birliktelikten keyifli de bir proje çıkarmışlar. Yelkenli tekneleriyle maviliklere açılan çift, yakında YouTube kanallarında 'Sailing Kalamari' adlı keyifli bir tekne ve deniz programıyla izleyicilerle buluşacak. Kuruçeşme'de kocaman bir teknede buluştuğumuz Sema Şimşek, özel hayatı, kariyeri ve yeni projesi hakkında samimi açıklamalar yaptı...Naifliğim mankenlikten kalma ama oyunculuk yaparken ya da hayata karşı güçlü yanlarım vardır; yoksa oğlumu nasıl büyütürdüm, çünkü bir anne her zaman güçlü olmalıdır. Çocuğum olmadan önce evde ışıkları kapatamazdım ama çocuğumla birlikte daha çok güçlendim. Şimdi denizin ortasındaki karanlıktan bile korkmuyorum. Çünkü karada çok daha fazla korkutan şey var. Yelkenliyle denizin ortasında, gökyüzündeki milyonlarca yıldızın altında; sevdiğim şarkıyı dinliyor, sohbet ediyor, dualarımla birlikte evladım için umutlarımı düşünüyorum. Bu; güven, özgürlük ve huzurdur.İşimi çok seviyorum ve sadece işimle gündemde olmayı doğru buluyorum. 19 yaşındayken de bunu söylüyordum, hâlâ bunu söylüyorum; ben en değerli varlığım, rahmetli babamın soyadını taşıyorum ve bunu hiçbir zaman bırakmadım. 43 yaşındayım ve hâlâ babam için ağlıyorum, çok özlüyorum onu. Annem bir daha evlenmedi; bize hem anne, hem baba oldu. 8 yaşıma kadar babamla çok şey paylaştım. Öldüğünde küçücüktüm ama ben her zaman olduğu gibi hâlâ bir tek ona karşı sorumluyum. Sonrasında da anne oldum ve çocuğum en büyük öğretmenim oldu.Best Model seçildiğim zaman herkes gerçekten hayatının şokunu yaşadı. Çünkü boyumla dalga geçerler diye utangaçlıktan teneffüse bile çıkamayan bir kız çocuğuydum ben, 'Sema ve mankenlik' mümkün değildi ama tescilli manken oldum. Orada da başka bir ruh var; podyuma çıktığımda en öne oğlumu oturtsan da görmem, görürsem bu işi yapamam. Aynı şey kamera önü için de geçerli. Bugüne kadar salon kadını rollerini üstlenmiştim ama en son terörist rolünü oynayınca, bu izleyiciye ters köşe oldu.Gerek mankenlikte, gerekse oyunculukta parası ne olursa olsun, içime sinmeyen hiçbir işi kabul etmedim. Hayatım boyunca hiç kimseye iftira atmadım. Magazinin raconu olan şeyler bende yok çünkü onlardan biri olmak istemiyorum. Annem dışında da hiç kimseye yalan söylemedim. Annem üzülmesin diye ona pembe yalanlar söylüyorum. Mesela tehlikeli bir yerde bir işe ya da çekime gittiğim zaman oradan dönmemiş olsam bile 'Döndüm' diyerek onu rahatlatmaya çalışıyorum.Rüzgar'ın doğumuyla gücümün farkına vardım. Hem yalnızlığımın, hem de bir hamuru yoğurmanın güzelliğine vardım. En önemlisi, babamın öldüğü gün duygusal anlamda benim çocukluğum bitmişti ve Rüzgar ile çocukluğumu yeniden buldum. Bu hâlâ devam ediyor ve çocuğumla çok güzel şımarıyoruz.Oğlumun babası ile aramda ne geçmiş olursa olsun, biz karı-koca olarak ayrıldık; o yüzden ömrümüzün sonuna kadar anne-baba olmak zorundayız. Burak'ın da bundan kaçışı yok, yakasına yapışırım.Burak iyi bir baba ama kendisi de hep; "Teşekkür ederim Sema, sen olmasan bu kadar iyi bir baba olamazdım" der. Tabii ki sevgi kısmından bahsediyorum. Onun dışındaki her şeyle gerçekten ben ilgileniyorum. Ben babasız büyümüş ve bu sevgi eksikliğini hissetmiş bir kız çocuğu olarak; evladımın bir babası varken, ne babasını kötülerim, ne de aramdaki sorunu anlatırım. Oğlumu seven ve onu korumaya çalışan bir babası var, bazı eksikleri olabilir ama sevgi verme konusunda bir numara ve oğlumun rol modeli diyebilirim.Çocuğum için kararlarımdan vazgeçtiğim oluyor. Mesela erkek arkadaşım Arda, eğer babalığı anlamayacak biri olsaydı aşktan da vazgeçerdim. O da bir baba ama ya olmasaydı? Bir kadının çocuğu ile sevdiği adamın anlaşamaması kadar kabus bir durum olamaz bence. Eğer öyle olsaydı, aşkımdan vazgeçerdim; çünkü çocuğuma hak etmediği şeyi yaşatmam. Evladım, erkek arkadaşım, oyunculuk ve tekne; vazgeçilmezlerim.Motosikletle Antalya 'ya gitmek, en büyük serseriliğimdi ama hiçbir şey için 'Keşke' diyemem. Çünkü onları yaşayıp bu öğretileri öğrenmeseydim bugünkü Sema olmazdım. O yüzden pişmanlıklarım yok.'Sailing Kalamari' adlı programımızda deniz, güneş, yelken, adalar, koylar, yemek, içmek, muhabbet; kısacası deniz ve minimal yaşamın güzelliklerini anlatacağız. Arda ile ilişkimiz başladıktan sonra, benim de denize ve yelkenlilere merakım arttı. Hem spor, hem iş, hem de tatil; yani keyif derken tutku oldu. Hatta çok yakında kaptanlık ehliyetimi de alıyorum.