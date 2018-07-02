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Balayını bitirip eve döndüler

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Balayını bitirip eve döndüler
GEÇTIĞIMIZ hafta dünyaevine giren keman virtüözü Utku Barış Andaç ile şarkıcı/ besteci Aydilge, balayı için Karadağ'a gitti. Tarihi ve turistik mekanları keşfetmeye Budva'dan başlayan ünlü çift; Kotor, Tivat, Herceg Novi ve Sveti Stefan gibi bölgeleri gezdi. Aydilge ile eşi, Lipa mağarasına da hayran kaldı. Geçtiğimiz günlerde tatillerini noktalayan çifti, Türkiye'ye dönüşte bir sürpriz bekliyordu. Aydilge ve Andaç'ın bindiği uçak, 'daki hava muhalefeti nedeniyle Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Çift, dört saat gecikmeli olarak evlerine ulaştı.
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Balayını bitirip eve döndüler
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