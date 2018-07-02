Balayını bitirip eve döndüler

GEÇTIĞIMIZ hafta dünyaevine giren keman virtüözü Utku Barış Andaç ile şarkıcı/ besteci Aydilge, balayı için Karadağ'a gitti. Tarihi ve turistik mekanları keşfetmeye Budva'dan başlayan ünlü çift; Kotor, Tivat, Herceg Novi ve Sveti Stefan gibi bölgeleri gezdi. Aydilge ile eşi, Lipa mağarasına da hayran kaldı. Geçtiğimiz günlerde tatillerini noktalayan çifti, Türkiye'ye dönüşte bir sürpriz bekliyordu. Aydilge ve Andaç'ın bindiği uçak, İstanbul
'daki hava muhalefeti nedeniyle Bursa
Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Çift, dört saat gecikmeli olarak evlerine ulaştı.