Opera festıvalınde ıhtışamlı gece

Ülkemizde opera ve baleyi toplumun tüm kesimleriyle buluşturma misyonuyla faaliyetlerine devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün dokuz yıl önce başlattığı 9'uncu Uluslararası İstanbul Opera Festivali
, ses getiren opera yapımlarını yerli ve yabancı sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Opera denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Giuseppe Verdi
'nin ölümsüz eseri 'La Traviata
', SABAH-Atv'nin ana medya sponsoru olduğu festival kapsamında sahnelenecek. Ünlü rejisör Henning Brockhaus'un sahneye koyduğu, özellikle ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan dekoru ve kostümleriyle dünya sahnelerinin en çok ilgi çeken yapımı olan 'La Traviata', festival için özel olarak İtalya'dan geldi. Eser; Henning Brockhaus rejisi ile şef Alessandro Cedrone yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından 3-4 Temmuz'da Zorlu PSM
'de sahnelenecek. Eserde; 'Gece Kraliçesi', 'Olimpia' ve 'Violetta' gibi zorlu rollerde Avrupa'da aranan bir isim olan ve Türkiye'de aldığı şan eğitiminin ardından sanat yaşamına Fransa'da devam eden Türk soprano Burcu Uyar, 'Violetta' rolünü üstleniyor. Operanın divası Leyla Gencer
'in öğrencisi olan, La Scala, Deutsche Oper in Berlin ve Marinsky Theater gibi dünyanın en önemli operalarında başrol oynayan tenor Georgio Oniani de sahnede olacak. Wienstaatsoper, Opera de Paris, Covent Garden Teatro dell' Opera di Roma gibi önemli operaevlerinde başrol üstlenen, dünyanın en önemli baritonları arasında sayılan Vladimir Stayanov da, sahnelenecek iki temsil ile iki gece üst üste İstanbullu seyircilerle buluşacak. Bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait olan ve Aleksandr Dumas'nın 'Kamelyalı Kadın' romanından esinlenilerek sahneye aktarılan 'La Traviata'; görkemli dekor ve kostümleriyle dikkat çekiyor. 7 Temmuz'a kadar devam edecek olan 9'uncu Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin biletleri Biletiva, Zorlu PSM ve Süreyya Operası gişelerinde satılıyor.