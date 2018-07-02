Organize İşler 2'de rol alan Okan Çabalar kimdir?

Okan Çabalar
; İzmir'li mütevâzi iki çocuklu bir ailenin büyük oğludur. 11 Ağustos 1980 İzmir doğumludur. Eğitimci bir ailenin oğlu olan Okan Çabalar Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur.
İzmir'de amatör tiyatrolarda tiyatroculuğa başlamış; İzmir Sanat Tiyatrosu, Çocuk Tiyatrosu ve Asya Prodüksiyon kapsamındaki oyunlarda yer almıştır.2007-2009 sezonunda Sumru Yavrucuk ile birlikte Yalnız Kadın isimli tiyatro oyununda yer alarak hem dikkatleri üzerine çekmiş hem de ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un desteğini arkasına almıştır. İstanbul'a geldikten bir süre sonra BKM ekibine dâhil olan Okan Çabalar; Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı ve başrolü paylaştığı Eyvah Eyvah ve Eyvah Eyvah 2 filmlerinde rol almıştır. BKM bünyesinde TV ekranlarında yayınlanan Şen Yuva isimli komedi dizisinde başarı ile canlandırdığı Tankut Sıkıcan karakteriyle kendisine ait bir hayran kitlesi yaratmış ardından 2011 yılında televizyon kanallarında yayına başlayan Beşer Beşer isimli projede yer almıştır. Beşer Beşer'in devamı niteliğinde olan İnsanlar Âlemi isimli kabare tiyatrosunu andıran TV dizisinde yarattığı tiplemeler ve Hakkı karakteriyle senarist Gülse Birsel'in ilgisini çekmiş ve Yalan Dünya isimli komedi dizisinin kadrosuna alınmıştır.