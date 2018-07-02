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2 setinde talihsiz kaza! Dublör ağır yaralandı

Merakla beklenilen ‘ 2’nin önceki gün gerçekleşen çekimlerinde talihsiz bir olay yaşandı. ’ın dublörü camdan atlama sahnesinde düşerek ağır yaralandı. Yönetmen ve oyuncu , ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Balat’ta büyük bir çekim alanı hazırlayan film ekibi, Balat çekimlerinin ilk gününde büyük bir talihsizlik yaşadı. Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar’ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı. Başı yarılıp, bileklerinde kesikler oluşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Çekimler kaldığı yerden devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ’un yerde kan izlerini görmesiyle büyük üzüntü yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Çekimlere çevre halkı da ilgi gösterirken, Kıvanç Tatlıtuğ’un korumalarının yanı sıra set çalışanları adeta etten duvar ördü Kıvanç Tatlıtuğ’un da çekimler esnasında dublörünün hazırda bekletilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:44
Organize İşler 2 setinde talihsiz kaza! Dublör ağır yaralandı

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

'ın yönettiği filmin çekimlerinde dublör camdan atlama sahnesinde düşerek ağır yaralandı. Kaza sonrası yerdeki kanları gören Kıvanç Tatlıtuğ ise büyük üzüntü yaşadı.

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Organize İşler 2 setinde talihsiz kaza! Dublör ağır yaralandı
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