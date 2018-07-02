Ozan Doğulu ile partı zamanı

OZAN Doğulu
, 4 Temmuz'da Swissotel Resort Bodrum Beach'te eğlence sezonunu açıyor. Summer Breeze Beach Party'de DJ performansı sergileyecek olan Doğulu, imza attığı hit parçalarla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen sezonun ilk partisinde konuklar, müzik ve dans dolu bir gece yaşayacak. Swissotel Resort Bodrum Beach, sezon boyu hız kesmeden devam edecek canlı performanslarla eğlenceye farklı bir boyut katacak. Otel; dünya mutfaklarından gurme lezzetlerin yer aldığı plaj mönüsü ve miksologlar tarafından yaza özel hazırlanan özel kokteyl seçkisiyle yaz boyunca Bodrum'un popüler adresi olmaya devam edecek.