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Sahnede duygu dolu dakikalar

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Sahnede duygu dolu dakikalar
14 Haziran'da 'Yeni Aşkım' isimli yeni albümünü çıkaran , önceki akşam Girne'deki Kaya Palazzo Resort & Casino'da sahneye çıktı.

ÜÇ SAAT KALDI
Can; izleyicilerin, son albümünde yer alan yeni şarkılara yoğun ilgi göstermesiyle büyük mutluluk yaşadı. Konukların 'Yeni Aşkım' parçasını iki kez istemesi üzerine duygulanan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Yeni Aşkım'ı sizinle buluşturmak ve her şeyin mükemmel olması için çok uzun süre çalıştım. Dört yıl aradan sonra dinleyicilerime layık bir albüm çıkarabilmek çok önemliydi. Bu gece şarkılarımı seslendirirken, samimiyet içeren her şeyin kalplere ulaştığını görmekten sonsuz mutluluk duydum." Üç saat sahnede kalan Can, Nur Yerlitaş imzalı kıyafetiyle de beğeni topladı.
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