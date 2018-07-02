Tom Cruise ile 32 yıl önce başrol paylaşan Kelly McGillis son görüntüleriyle şaşırttı

Usta oyuncu Tom Cruise, kendisine şöhret yolunu açan Top Gun filmindeki başrol arkadaşı Kelly McGillis, aradan geçen 32 yıl ardından son halleriyle gündeme geldi. McGillis inanılmaz değişimiyle Cruise ise aynı görüntüsüyle şaşırttı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Kendisine iyi baktığı, spor yapıp sağlıklı beslendiği hatta kozmetik cerrahinin nimetlerinden de yararlandığı bilinen Cruise'un yıllara meydan okuyan görüntüsü sosyal medyada da olay oldu.

ROL ARKADAŞININ GENÇLİĞİNDE ESER KALMADI

Cruise ilk filmde kendisinden 5 yaş büyük olan 1957 doğumlu Kelly McGillis ile başrolü paylaşmıştı. Bugün 61 yaşında olan McGillis'in geçirdiği fiziksel değişime rağmen Cruise'un zamanın en ufak bir izini bile taşımaması esprili yorumlara yol açtı.

"CRUISE'DEN SONRA DOĞANLAR BİLE DAHA YAŞLI GÖRÜNÜYOR"

Sosyal medya platformlarında iki oyuncunun arasındaki değişim farkının fotoğrafı paylaşan kullanıcılardan bazıları "1986'da doğan çocuklar bile Tom Cruise'dan daha yaşlı görünüyor" yorumunu yaparken bazıları da Cruise'un estetik operasyonlar ve uygulamalar sayesinde böyle göründüğünü savundu.

Tom Cruise'un bazı hayranları "Büyük ihtimalle Cruise, yaşlanmayı engelleyen bir iksir içiyor" yorumunu yaptı.