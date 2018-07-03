100 milyon tıklamayı aştı

SON yıllarda çıkardığı her single'ıyla büyük başarı yakalayan Oğuzhan Koç
, dijital platformlarda en kısa sürede, en çok şarkısıyla 100 milyon tıklanmayı geçen tek isim oldu. 'Aşkla Aynı Değil', 'Bulutlara Esir Olduk', 'Küsme Aşka', 'Vermem Seni Ellere' geçtiğimiz sonbahar çıkardığı 'Beni İyi Sanıyorlar' parçalarıyla 100 milyon dinlenmeyi geçen Koç, beş şarkısıyla birden bu başarıyı yakalayarak bir ilke imza attı. Listede Koç'un ardından Mustafa Ceceli
, İrem Derici
, Sinan Akçıl ve Gülşen yer aldı.