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100 milyon tıklamayı aştı

Giriş Tarihi: 3.7.2018
100 milyon tıklamayı aştı
SON yıllarda çıkardığı her single'ıyla büyük başarı yakalayan , dijital platformlarda en kısa sürede, en çok şarkısıyla 100 milyon tıklanmayı geçen tek isim oldu. 'Aşkla Aynı Değil', 'Bulutlara Esir Olduk', 'Küsme Aşka', 'Vermem Seni Ellere' geçtiğimiz sonbahar çıkardığı 'Beni İyi Sanıyorlar' parçalarıyla 100 milyon dinlenmeyi geçen Koç, beş şarkısıyla birden bu başarıyı yakalayarak bir ilke imza attı. Listede Koç'un ardından , , Sinan Akçıl ve Gülşen yer aldı.
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100 milyon tıklamayı aştı
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