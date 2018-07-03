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2.5 yıllık ilişki bitti

Giriş Tarihi: 3.7.2018
2.5 yıllık ilişki bitti
İngılız şarkıcı Cheryl, 2.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. 35 yaşındaki güzel yıldız, kendisinden 11 yaş küçük olan Payne'den ayrıldığını sosyal medyada yayınladığı şu mesajla duyurdu: "Farklı yollara gitme kararı aldığımızı üzülerek bildiriyorum. Bizim için zor bir karardı. Bir aile olarak hâlâ birbirimize büyük sevgi besliyoruz. Oğlumuz Bear, bizim hayatımız. Bu süreçte onun mahremiyetine saygı duymanızı bekliyoruz." Cheryl'in 15 aylık oğlunun babası Liam Payne'in, uzun süre önce Surrey'deki malikanelerinden taşındığı da öğrenildi.
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2.5 yıllık ilişki bitti
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