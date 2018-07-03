Ağustos’ta eğlenceli geceler

Ağustos ayında İstanbul; İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri'nde 12 gece boyunca hem dinleyecek, hem tiyatro izleyecek, hem de hep birlikte şarkılar söyleyecek. Adeta bütün İstanbul'a dans ettiren performansıyla Kenan Doğulu
, konserlerin açılışını yapacak. Konserlerin finalini ise, yeni albümünden şarkıları ve çok sevilen şarkıları ile 15 Ağustos gecesi Ferhat Göçer
yapacak. Konser ve tiyatro takvimi ise şöyle: 2 Ağustos-Kenan Doğulu, 3 Ağustos- Mark Eliyahu, 4 Ağustos-Athena, 5 Ağustos-Mohsen Namjoo, 6 Ağustos- 'Yoldan Çıkan Oyun', 7 Ağustos- 'Damdaki Kemancı', 8 Ağustos-Edis, 9 Ağustos-MFÖ, 10 Ağustos-Teoman, 11 Ağustos-Şebnem Ferah, 12 Ağustos-Yalın, 15 Ağustos-Ferhat Göçer.