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’ın eski sevgiline beraat çıktı

Milli boksör ve oyuncu ’ın sosyal medya hesaplarının bağlı olduğu mail hesabını çaldırdı. Arslan’ın, sosyal medya hesaplarını çalan eski sevgilisi yargılandığı davadan beraat etti.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 11:44
Avatar Atakan’ın eski sevgiline beraat çıktı

"Avatar" lakaplı milli boksör ve oyuncu 'a eski sevgili şoku.. Bir televizyon dizisinde başrol oyuncusu olan Atakan Arslan geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarının bağlı olduğu mail hesabını çaldırdı. Arslan, sosyal medya hesaplara erişim sağlayamadığında durumu fark etti ve savcılığa başvurdu.

ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Ünlü oyuncunun şikayeti üzerine olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, söz konusu mail hesabına erişim sağlayan IP tespit edildi. Hesaplara erişim sağlayan şahsın, 'ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Berna D.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Berna D., Atakan Arslan'ın eski erkek arkadaşı olduğunu belirtip, söz konusu mail hesabına erişim sağladığını kabul etti. Berna D., " Atakan'la evlilik yoluna girdik. Bu kararı almamıza rağmen ayrıldık. Sosyal medya hesaplarımızın şifrelerini biliyorduk. Ayrıldıktan sonra kendisine ait hesaptan benim fotoğraflarımı sildi. Ben de kızgınlıkla, bütün fotoğraflarını sildim ve kendisine de sildiğimi söyledim" dedi.

BERAAT ETTİ

İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Berna D. Hakkında "İzinsiz olarak bilişim sistemlerine girme ve bozma" suçundan dava açıldı. Avatar Atakan'ın eski sevgilisi, e Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, eski sevgilinin olayla ilgili kasti bir suçu olmadığını ileri sürerek, Berna D.'nin beraatına karar verdi.

Ünlü isimlerin merak edilen çocukları

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Avatar Atakan’ın eski sevgiline beraat çıktı
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