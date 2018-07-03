‘Babam Michael Jackson!’

İbrahım Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak
Tatlıses, önceki gün Bebek Şenliği'nde görüntülendi. Şenlik alanında Plak ve Ben standına uğrayan genç şarkıcı, plaklara çok düşkün olduğunu söyledi. Sıkı bir Michael Jackson
hayranı olduğu söyleyen Tatlıses, "Umarım benim de bir gün bir plağım olur" diyerek hayalini dile getirdi. Michael Jackson'a benzediğini söyleyerek espri yapan genç şarkıcı, gazetecilere Jackson'ın plağını göstererek "Tanıştırayım babam!" diye espri yaptı. Yeni single'ıyla ilgili çok iyi tepkiler aldığını söyleyen Tatlıses'e, "Babamın soyadını aldıktan sonra işlerim düştü" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Genç şarkıcı, bu açıklamasıyla ilgili şu yorumu yaptı: "İnsanlar, İbrahim Tatlıses
'in kızı olduğum için 'Kaşesi çok yüksektir' düşüncesine sahipti. 'Babası gibi türkü okuyordur' diye düşünenler de var. Aksine ben pop ve R&B yapıyorum ama bu algıyı yavaş yavaş yıkmaya başladım."