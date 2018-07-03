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, anne-babasını da ’a getiriyor

11 Temmuz’da ’da konser verecek olan , Türkiye’ye annesi, babası ve abisiyle birlikte geliyor. Ünlü yıldız, İstanbul’a ailesine Sultanahmet, ve Kapalıçarşı’yı gezdirecek

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Shakira, anne-babasını da İstanbul’a getiriyor
El Dorado başlıklı dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz'da Vodafone Park'ta konser verecek olan , tüm ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelme kararı aldı. Daha önce İstanbul'a oğulları Sasha ve Milan'la birlikte geleceğini açıklayan ünlü şarkıcıya, 85 yaşındaki babası William Mebarek Chadid, 80 yaşındaki annesi Nidia del Carmen ve abisi Tonio Mebarek'in de eşlik edeceği öğrenildi.

SIRA PIQUE'DE
Shakira'nın ekibi; güzel yıldızın annesi, babası ve abisi için Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Camii, ve Kapalıçarşı'yı kapsayan özel bir tur ayarlanmasını talep etti. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcının, İstanbul'un ardından Lübnan'da konser verecek olması sebebiyle, ailesini İstanbul'a getirme kararı aldığı belirtildi. 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da konser vereceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Shakira, 2018 Dünya Kupası'nda İspanya forması giyen, çocuklarının babası Gerard Pique'nin turnuvanın gidişatına göre İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti. İspanya'nın pazar akşamı Rusya'ya 4-3 yenilerek kupaya veda etmesi üzerine, ünlü futbolcunun Shakira ve ailesine İstanbul'da eşlik etmesi bekleniyor. Shakira ile 2010 yılındaki Dünya Kupası için seslendirdiği 'Waka Waka' şarkısının klip çekimleri sırasında tanıştığı Pique, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Arda Turan'la görüşüp İstanbul'a gelme sözü de vermişti.
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Shakira, anne-babasını da İstanbul’a getiriyor
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