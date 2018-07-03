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Yabancı dansçılara misket oynattı

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Yabancı dansçılara misket oynattı
Şarkıcı Koray Avcı, geçtiğimiz günlerde Sivrihisar'da düzenlenen Nasreddin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi. Avcı, yurt dışından festivale katılan dansçıları sahneye davet ederek onlarla birlikte misket oynadı. Avcı'nın "Buraya kadar gelmişken sizi misket oynamadan göndermeyelim" diyerek dansçılara misket öğrettiği ve onlarla birlikte misket oynadığı anlar konsere damga vurdu. dans ekibi sahnedeyken, "Şimdi sıra bende" diyen Avcı, onlarla birlikte Kafkas dansı da yaptı. Avcı'yı izlemek isteyen yerli-yabancı binlerce kişi, konserden saatler önce alanı doldurdu. Üç saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, "Doğduğum ve gençliğimin geçtiği topraklarda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diyerek izleyicilere teşekkür etti. Şarkılarını seyircilerin arasında söyleyen ünlü müzisyen, minik hayranlarını yanına çağırıp onlarla selfie çektirdi.
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Yabancı dansçılara misket oynattı
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