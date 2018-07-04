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'den 'e evlilik sinyali

ve çifti, ilişkilerindeki kıskançlık haberleri ile gündeme geliyordu. Yakın zamanda nikah masasına oturmaları beklenen çiftten Gülşe'nin rol gereği öpüşmek zorunda kaldığı sahneler için sevgilisinden veto yediği konuşulmuştu. Mesut Özil ise sosyal medya hesabından takip ettiği güzelleri tek tek silmişti. Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile evlilik hazırlığında olan model ve oyuncu Amine Gülşe, bir dergiye gelinlikle poz verdi. Futbolcu Mesut Özil ile uzun soluklu ilişkisini evlilikle taçlandırma hayali kuran oyuncu Amine Gülşe, en güzel evlilik hediyesini açıkladı. İşte o ilginç yanıt…

Giriş Tarihi: 4.7.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 15:01
Amine Gülşe'den Mesut Özil'e evlilik sinyali

Geçtiğimiz aylarda, "Henüz evlilik planları yapmaya başlamadık ama ilişkimiz o yönde ilerliyor" açıklaması yapan Gülşe, çekim sonrası aşk ve evlilikle ilgili soruları yanıtladı.

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Amine Gülşe'den Mesut Özil'e evlilik sinyali
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