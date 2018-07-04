Amine Gülşe'den Mesut Özil'e evlilik sinyali

Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti, ilişkilerindeki kıskançlık haberleri ile gündeme geliyordu. Yakın zamanda nikah masasına oturmaları beklenen çiftten Gülşe'nin rol gereği öpüşmek zorunda kaldığı sahneler için sevgilisinden veto yediği konuşulmuştu. Mesut Özil ise sosyal medya hesabından takip ettiği güzelleri tek tek silmişti. Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile evlilik hazırlığında olan model ve oyuncu Amine Gülşe, bir dergiye gelinlikle poz verdi. Futbolcu Mesut Özil ile uzun soluklu ilişkisini evlilikle taçlandırma hayali kuran oyuncu Amine Gülşe, en güzel evlilik hediyesini açıkladı. İşte o ilginç yanıt…
Giriş Tarihi: 4.7.2018 15:00Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 15:01
Geçtiğimiz aylarda, "Henüz evlilik planları yapmaya başlamadık ama ilişkimiz o yönde ilerliyor" açıklaması yapan Gülşe, çekim sonrası aşk ve evlilikle ilgili soruları yanıtladı.