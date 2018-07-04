Atv dizileri Budapeşte’de

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'de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran 'Kırgın Çiçekler
' ile gelecek sezon da izleyiciyle buluşmaya devam edecek olan 'Aşk ve Mavi'; NATPE Budapeşte Fuarı'nda büyük ilgi gördü. Dünya televizyon endüstrisinin önemli organizasyonlarından olan NATPE fuarına bu yıl 60'dan fazla ülke katıldı. 500'e yakın TV firmasının katıldığı fuara, NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Aşk ve Mavi' ile 'Kırgın Çiçekler' dizileri damga vurdu. Etkinlik boyunca ilgi odağı olan dizilerin yapımcısı Mehmet Yiğit Alp, "Uluslararası bir fuarda; gerek NTC Medya dizileri, gerekse Türk dizilerinin büyük ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Hedefimiz daha çok ülkeye ulaşabilmek" diye konuştu.