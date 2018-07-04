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sevgilisi ile sarmaş dolaş

, iş adamı ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Ama sevgilisinin evli olduğu ortaya çıkınca, ilişkisini bitirmişti. Nazım Torbaoğlu eşinden boşandı ve çift yeniden bir araya geldi ancak bu defa da farklı şehirler gerekçesiyle ilişki yürümemişti. Ece Erken ile geçen yılın sonlarında görüşmeye başladığı Nazım Torbaoğlu’nun aşkının gözlerden uzak sürdüğü ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 10:26
Ece Erken sevgilisi Nazım Torbaoğlu ile sarmaş dolaş

Ece Erken ve Nazım Torbaoğlu'nun tatil için Amerika'ya gittiği ortaya çıktı.

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Ece Erken sevgilisi Nazım Torbaoğlu ile sarmaş dolaş
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