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, 75 bin liranın peşini bırakmıyor

, rol aldığı diziden hakkı olan 75 bin lirayı alamadığı iddiasıyla yapım şirketine dava açtı. Ancak yapım şirketi, “Böyle bir yok” diyerek itiraz etti. Uslu, bu kez de itirazın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Ece Uslu, 75 bin liranın peşini bırakmıyor
Oyuncu , geçtiğimiz günlerde 75 bin liralık alacağını faiziyle birlikte alabilmek için başlattı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI
Uslu, yapım şirketinin Fox TV için çektiği 'Dayan Yüreğim' dizisinde Cansel Elçin'le birlikte başrol oynamış, ancak dizisi 13'üncü bölümde yayından kaldırılmıştı. Yapım şirketiyle bölüm başına 75 bin liraya anlaştığı ortaya çıkan Uslu, parasını alamayınca, 'ne başvurarak alacak davası açtı. Ünlü oyuncu, ayrıca bu alacağı için İstanbul İcra Müdürlüğü'ne de başvurarak, şirket hakkında icra başlattı. Endemol Shine şirketi ise "Bizim böyle bir borcumuz yoktur" diyerek icra takibine itiraz etti. Bunun üzerine Uslu, itirazın iptali için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Uslu'nun yağım şirketine açtığı davalar devam ediyor.

Atakan IRMAK/ÖZEL İSTİHBARAT
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Ece Uslu, 75 bin liranın peşini bırakmıyor
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