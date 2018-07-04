‘En büyük iyi ki’m eşim’

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar
, geçtiğimiz günlerde özel bir düğün organizasyonunda sahneye çıktı. Yaşar, gecede modacı Semih Doğruer tarafından iki ayda tamamlanan, özel taşlardan oluşan bir kıyafet giydi. Sanatçının, elbisesi için beş kez prova yaptığı öğrenildi. ŞARKIYI UNUTTU
Gecenin ilerleyen dakikalarında davul zurna eşliğinde kendisini düğün halayının ortasında bulan Yaşar; gelin ve damadın coşkusuna ortak olunca şarkıya girmeyi unuttu. İki saat sahnede kalan sanatçı, yeni evlilere mutluluklar dileyerek şöyle konuştu: "Evlendiğim günden beri eşim benim en büyük 'iyi ki'm oldu. Keşke kader daha önce bizi buluştursaydı. 100 kere karşıma çıksa, 100 kere evlilik teklif etse, 100 kere kabul ederim. Umarım siz de birbiriniz hakkında böyle güzel şeyler düşünürsünüz."