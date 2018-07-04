Jet uçakla Belek’ten Wimbledon’a uçtular

Turkish Airlines Antalya
Open ATP 250 Erkekler Tenis Turnuvası, geçtiğimiz hafta Kaya Palazzo Belek'te yapıldı. Dünyanın yedinci, Türkiye'nin ilk çim kort tenis turnuvası olan etkinlik; dünyanın en büyük tenis organizasyonu olarak bilinen Wimbledon Grand Slam'dan bir hafta önce yapılmasıyla, Wimbledon'a giden yolda düzenlenen son turnuva özelliğini taşıyor. Turkish Airlines Antalya Open
'da önceki gün oynanan tekler finalinde; Damir Dzumhur, Adrian Mannarino'yu yenerek kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu kazandı. Kariyerinin üçüncü tekler zaferini elde eden Damir Dzumhur, bu şampiyonlukla birlikte ATP 26'ncılığına kadar yükselirken, 76 bin Euro'nun da sahibi oldu. Karşılaşmadan sonra yapılan ödül töreninde şampiyon tenisçi Dzumhur'a kupasını, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi. Turnuvada ikinci olan Adrean Mannarino'ya ödülünü Kaya Holding
Yönetim Kurulu üyesi Doruk Kaya verdi. Finalistler maç sonunda Kaya Holding'e ait jet uçak
la Wimbledon'a uçtu. Mannarino'yu finalde 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Bosna Hersek
'li Dzumhur, GÜNAYDIN'a konuştu:
Kendimi müthiş hissediyorum. Seyirci desteği özellikle son seti kazanmamda etkili oldu. Wimbledon'a şampiyon olarak geçmek, büyük moral oldu.
Geçen yıl bu turnuvada Mannarino, final oynayıp Wimbledon'a geçmişti ve kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti. Umut ediyorum, bu şampiyonluk bu yıl bana da şans getirir.
Organizasyon çok güzel geçti. Bütün bir yıl içinde çim kortta bir ya da iki turnuvaya katılma imkanım oluyor. Burada oynadığım her maçın ardından kendimi çok iyi hissettim. Bir hafta öncesine oranla Wimbledon için beklentilerim daha da yükseldi. Antalya'dan da çok güzel anılarla ayrılıyorum.
Turnuvaya hazırlanmak için günde yedi-sekiz saat antrenman yaptım. Kaya Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya bizim için çok güzel bir spor salonu hazırlamış, kendisine teşekkür ediyorum.