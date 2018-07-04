Murat Boz isyan etti: Ruhum daralıyor Demet...

Ağrı Bezirhane Köyü'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra köye 3 km. uzaklıktaki dere yatağında bulunmuştu.

KAÇIRIP BİR YERE KAPATTILAR

Otopsi raporu korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Leyla, kaçırılıp bir yere kapatılmıştı. Kaçıran kişi ya da kişiler bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçlerine yakalanmaktan korkunca, Leyla'nın yanına hiç gitmemişlerdi.

KÜÇÜK BEDENİ DAYANMADI

Annesinin ''Kızım yemek yemez, sadece süt içer'' diye arkasından gözyaşı döktüğü Leyla, günlerce aç bırakılmıştı. Kaçıranlar, kapattıkları yere gittiğinde Leyla açlık ve susuzluktan ölmüştü. Gece yarısı cansız bedenini alıp dere yatağına bıraktılar. Leyla'nın üzerindeki güneş yanıkları bu tarihin, ceset bulunmadan 3 gün önce olduğunu gösteriyor. Leyla'nın tecavüze uğramadığı kesinleşti.

YÜREĞİMİZ YANMIŞTI

Ankara'da da Eylül Yağlıkara (8) 22 Haziran'da sokakta oynarken kaybolmuştu. Komşu Uğur Koçyiğit tutuklanmıştı. Küçük kızın cesedi geçen cuma bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu. Eylül boğularak öldürülmüştü.

''BABA OLMUŞSUN, HELAL KUZUM''

Birçok ünlü isim bu acıyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Bunlardan biri de şarkıcı Murat Boz oldu. Twitter hesabından bu vahşeti yapan sapkın zihniyetlerin toplumdan arındırılmasını söyleyen Murat Boz'a, Demet Akalın şu sözlerle destek verdi: ''Çocuğun olmadan baba olmuşsun, helal kuzum sana''

Murat Boz ise Demet Akalın'ın bu yorumuna şu yanıtı verdi: "Ruhum daralıyor Demet. Elim ayağım birbirine giriyor. Bunları elime verseler 1 saniye düşünmem."