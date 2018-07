BUGÜN NELER OLDU

OSCARLI oyuncu Anne Hathaway , önceki gün yeni filmi 'The Last Thing He Wanted'ın Porto Riko 'daki setinde objektiflere takıldı. Ülkenin başkenti San Juan'daki yüksek sıcaklıklar nedeniyle zor anlar yaşayan Hathaway'in film için saçlarını kızıla boyattığı görüldü. Güzel oyuncunun, kaldığı otelden film setine kadar her yere İngiliz bodyguard'ını da götürmesi dikkat çekti.