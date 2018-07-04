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Yavaşça’ya saygı albümü

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Yavaşça’ya saygı albümü
ÜNLÜ ses sanatçısı , Türk müziğinin çınarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya yaşarken saygı göstermek amacıyla hazırladığı' Vefa' adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Türk müziğinin billur sesli yıldızı Aylin Şengün Taşçı, sağlık sorunları yaşayan hocası Türk müziğinin yaşayan çınarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya saygı albümü hazırladı. Müzikseverleri heyecanlandıran 'Vefa' adlı solo albümde, duayen sanatçı Yavaşca'nın 16 eseri yer alıyor. Hocası olan büyük bestekara, yaşarken vefa duygusuyla saygılarını sunmak amacıyla bu albümü hazırladığını belirten Taşçı, henüz gün ışığına çıkmamış eserlere yer verdiğini de açıkladı.
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Yavaşça’ya saygı albümü
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