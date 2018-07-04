Yavaşça’ya saygı albümü

ÜNLÜ ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı
, Türk müziğinin çınarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya yaşarken saygı göstermek amacıyla hazırladığı' Vefa' adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Türk müziğinin billur sesli yıldızı Aylin Şengün Taşçı, sağlık sorunları yaşayan hocası Türk müziğinin yaşayan çınarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya saygı albümü hazırladı. Müzikseverleri heyecanlandıran 'Vefa' adlı solo albümde, duayen sanatçı Yavaşca'nın 16 eseri yer alıyor. Hocası olan büyük bestekara, yaşarken vefa duygusuyla saygılarını sunmak amacıyla bu albümü hazırladığını belirten Taşçı, henüz gün ışığına çıkmamış eserlere yer verdiğini de açıkladı.