Aile, veliahdın doğum gününde buluştu

JOLLY Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar
ile Neylan Vardar'ın oğlu Ege Sinan Vardar
'ın 15'inci yaşgünü, önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeki Miam'da kutlandı. Doğum gününe, Jolly Tour Onursal Başkanı olan dedesi Sinan Vardar, babaannesi Tülin Vardar, amcası Mert Vardar da katıldı. Aile dışında Ege Sinan'ın Bodrum'daki arkadaşları da bu mutlu günde kendisini yalnız bırakmadı. Aile, yemeğin ardından hep birlikte Ege Sinan'ın 15'inci yaşgünü pastasını üfledikten sonra Yalıkavak'a geçerek dondurma keyfi yaptı.