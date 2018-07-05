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Aile, veliahdın doğum gününde buluştu

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Aile, veliahdın doğum gününde buluştu
JOLLY Tour Yönetim Kurulu Başkanı ile Neylan Vardar'ın oğlu Ege 'ın 15'inci yaşgünü, önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeki Miam'da kutlandı. Doğum gününe, Jolly Tour Onursal Başkanı olan dedesi Sinan Vardar, babaannesi Tülin Vardar, amcası Mert Vardar da katıldı. Aile dışında Ege Sinan'ın Bodrum'daki arkadaşları da bu mutlu günde kendisini yalnız bırakmadı. Aile, yemeğin ardından hep birlikte Ege Sinan'ın 15'inci yaşgünü pastasını üfledikten sonra Yalıkavak'a geçerek dondurma keyfi yaptı.
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Aile, veliahdın doğum gününde buluştu
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