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Beş aylık bebeğe 22 bin $’lık ayakkabı

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Beş aylık bebeğe 22 bin $’lık ayakkabı
Kardashıan Ailesi'nin en küçük üyesi , beş ay önce dünyaya gelen kızı Stormi'nin ayakkabı koleksiyonunu Snapchat'te takipçileriyle paylaştı. 20 yaşındaki Jenner, kızına beş ayda 22 bin dolar değerinde ayakkabı satın almış. Ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan minik ayakkabılar için büyük bir dolap yaptıran Jenner, Stormi'nin en sevdiği modelleri takipçilerine gösterdi. Ayakkabı koleksiyonunda; bin dolarlık Giuseppe Zanotti patikten 275 dolarlık Gucci terliğe kadar pek çok farklı model bulunuyor.
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Beş aylık bebeğe 22 bin $’lık ayakkabı
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