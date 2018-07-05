Canan Alkan kimdir?

Türk oyuncu Canan Alkan
, 8 Mart 1971 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon bölümünde tamamladı. 1989 yılında yapımcı ve dizi oyuncusu Hamdi Alkan
ile hayatını birleştirdi. İkili, pek çok dizi projesinde birlikte yer aldı. 2009 yılında Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı "Dersimiz Atatürk" sinema filminin başrollerinden birini canlandırdı. 'Derin' adlı sinema filminde bir pavyon şarkıcısını oynadı. Bir süredir dizi projelerinde görünmeyen Canan Alkan'ın iki kez evlendiği ancak 2012 yılında tekrar boşandığı eski eşi Hamdi Alkan'dan Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı var.