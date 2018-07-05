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kimdir?

Bir süredir basından uzak yaşayan bu sabah kötü bir olayla sarsıldı. 200 bin dolarını çaldırdığını iddaa eden Canan Alkan bugünün merak konusu oldu yıllardır başarılı oyunculuğu ile tanıdığımız Canan Alkan kimdir? Kaç yaşındadır? İşte haberimizde…

Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 10:46
Canan Alkan kimdir?
Türk oyuncu , 8 Mart 1971 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon bölümünde tamamladı. 1989 yılında yapımcı ve dizi oyuncusu ile hayatını birleştirdi. İkili, pek çok dizi projesinde birlikte yer aldı. 2009 yılında Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı "Dersimiz Atatürk" sinema filminin başrollerinden birini canlandırdı. 'Derin' adlı sinema filminde bir pavyon şarkıcısını oynadı. Bir süredir dizi projelerinde görünmeyen Canan Alkan'ın iki kez evlendiği ancak 2012 yılında tekrar boşandığı eski eşi Hamdi Alkan'dan Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı var.
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