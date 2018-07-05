‘Darp sonrası işsiz kaldım zararım karşılansın’

Ünlü oyuncu Serhan Süsler
, geçtiğimiz aylarda İstanbul Kuruçeşme'de bulunan lüks bir eğlence mekanına gitti. Süsler'in iddiasına göre; gecenin ilerleyen saatlerinde yan masada oturan Halil D. ile tartışma yaşandı. Müşteri Halil D., tartışma sırasında ünlü oyuncuya saldırdı ve yumruk attı. Süsler'in, aldığı darbeler sonrası dişleri kırıldı ve dudağı patladı. Ayaklarından da yaralanan Süsler, uzun bir süre yürümekte güçlük çekti. Olayla ilgili polis merkezine başvuran oyuncu, Halil D.'den şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturmada Halil D.'nin de ifadesine başvuruldu. Halil D. olayı doğrulayarak Serhan Süsler'in sarhoş bir vaziyette kendisine yaslandığını ve sarılarak öpmeye çalıştığını kaydetti. Yürütülen soruşturma sonunda; Süsler'i kasten yaralayan Halil D. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Süsler'in vücudundaki yaralanmalardan bahsedilerek Adli Tıp
Kurumu'ndan alınan darp raporuna yer verildi. İkili arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi. 'TACİZ OLAYI YAŞANMADI'
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Süsler, hakim karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, mahkemede, yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: "Ben şahsı tanımıyorum. İddia ettiği gibi bir taciz ya da küfür olayı yaşanmadı. Bunlar kendisini savunmak için söylediği sözlerdir. Yaşanan olaydan dolayı bir süre işsiz kaldım ve kendisine bu olaydan dolayı tazminat davası açtım." Dava sonrası SABAH'a konuşan Süsler, "Bu üzücü olay nedeniyle ailem ve ben psikolojik olarak zor günler geçirdik. Kendisini tanımadığım kişi, bana maddi ve manevi zarar verdi. Bu sebeple avukatım Hüsnü Özçetin aracılığıyla 400 bin liralık tazminat davası açtım" dedi.