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'dan skandal paylaşım: Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın

Oyuncu Berna Laçin, dün sosyal medya hesabından cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkarak "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!” şeklinde tweet atmış ve Laçin hakkında ‘Halkın Dini Değerlerini Aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Bugün ise yeni bir skandal yaşandı! son dönemlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümleriyle ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ebru Şancı'nın ‘Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın’ paylaşımı takipçilerini şoke etti

Giriş Tarihi: 5.7.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 15:11
Ebru Şancı'dan skandal paylaşım: Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın

Elazığspor'lu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı Instagram'dan yaptığı paylaşımla tüm tepkileri üzerine çekti.

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Ebru Şancı'dan skandal paylaşım: Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın
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