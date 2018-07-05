Ebru Şancı'dan skandal paylaşım: Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın
Oyuncu Berna Laçin, dün sosyal medya hesabından cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkarak "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!” şeklinde tweet atmış ve Laçin hakkında ‘Halkın Dini Değerlerini Aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Bugün ise yeni bir skandal yaşandı! Ebru Şancı son dönemlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümleriyle ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ebru Şancı'nın ‘Tecavüzcüler ameliyatla kadın yapılsın’ paylaşımı takipçilerini şoke etti
Giriş Tarihi: 5.7.2018 15:06Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 15:11
Elazığspor'lu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı Instagram'dan yaptığı paylaşımla tüm tepkileri üzerine çekti.