Güzel oyuncu Pelin Öztekin'e sevgilisi Berk Uğuz'dan sürpriz parti!
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in meslektaş olduğu kızı Pelin Öztekin, yeni yaşını kutladı. 31 yaşına basan Pelin Öztekin için sevgilisi Berk Uğuz ve arkadaşları sürpriz doğum günü partisi organize etti. Fatih'teki bir restoranda gerçekleşen kutlamanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Pelin Öztekin, sevgilisi ile verdiği bu pozun altına "Çok sevin! çok sevilin!" notunu düştü.
Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:08
YENİ YAŞINI KUTLADI
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in meslektaş olduğu kızı Pelin Öztekin sevgilisi Berk Uğuz ve dostlarıyla yeni yaşını kutladı. Fatih'teki bir restoranda gerçekleşen kutlamanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.