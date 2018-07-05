Güzel oyuncu Pelin Öztekin'e sevgilisi Berk Uğuz'dan sürpriz parti!

YENİ YAŞINI KUTLADI

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in meslektaş olduğu kızı Pelin Öztekin sevgilisi Berk Uğuz ve dostlarıyla yeni yaşını kutladı. Fatih'teki bir restoranda gerçekleşen kutlamanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.