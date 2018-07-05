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Güzel oyuncu 'e sevgilisi Berk Uğuz'dan sürpriz parti!

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in meslektaş olduğu kızı , yeni yaşını kutladı. 31 yaşına basan Pelin Öztekin için sevgilisi Berk Uğuz ve arkadaşları sürpriz doğum günü partisi organize etti. Fatih'teki bir restoranda gerçekleşen kutlamanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Pelin Öztekin, sevgilisi ile verdiği bu pozun altına "Çok sevin! çok sevilin!" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:08
Güzel oyuncu Pelin Öztekin'e sevgilisi Berk Uğuz'dan sürpriz parti!

YENİ YAŞINI KUTLADI

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in meslektaş olduğu kızı sevgilisi Berk Uğuz ve dostlarıyla yeni yaşını kutladı. Fatih'teki bir restoranda gerçekleşen kutlamanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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Güzel oyuncu Pelin Öztekin'e sevgilisi Berk Uğuz'dan sürpriz parti!
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