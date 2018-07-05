"Haluk Levent'in yeleği" sayesinde yeniden duymaya başladı

Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat için şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP harekete geçti.Çocuk, platform üyelerinin sosyal medyada başlattığı kampanya kapsamında yeleğini satan Haluk Levent'in elde ettiği gelir sayesinde yeniden işitme cihazına kavuştu. Anne Emine Polat, yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık bir ay cihazsız kaldığını ifade ederek, bu sürede hırçın davranan Reşit'in yeniden gülmeye başladığını, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 5.7.2018 12:04Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 12:10
Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat, Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'in yeleğini satarak elde ettiği gelirle yeniden işitme cihazına kavuştu.