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"'in yeleği" sayesinde yeniden duymaya başladı

Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki için şarkıcı 'in başkanlığını yaptığı AHBAP harekete geçti.Çocuk, platform üyelerinin sosyal medyada başlattığı kampanya kapsamında yeleğini satan Haluk Levent'in elde ettiği gelir sayesinde yeniden işitme cihazına kavuştu. Anne Emine Polat, yaptığı açıklamada, oğlunun yaklaşık bir ay cihazsız kaldığını ifade ederek, bu sürede hırçın davranan Reşit'in yeniden gülmeye başladığını, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 12:10
Haluk Levent'in yeleği sayesinde yeniden duymaya başladı

Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki , Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) Genel Başkanı, şarkıcı 'in yeleğini satarak elde ettiği gelirle yeniden işitme cihazına kavuştu.

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"Haluk Levent'in yeleği" sayesinde yeniden duymaya başladı
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