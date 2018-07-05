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: Hep selülitlerimi çektiniz!

Pop müziğin sevilen ismi , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 14:25
İrem Derici: Hep selülitlerimi çektiniz!

Spor mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan , mütevazi ve sempatik tavırlarıyla her zaman olduğu gibi dikkati çekti.

10 AĞUSTOS'TA YENİ ALBÜMÜ GELİYOR

Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, "10 Agustos'da albümüm 'Sabıka Kaydı'nıpiyasaya çıkartmış olacağım. Albüm 14 parçadan oluşuyor çıkış parçasının hangisi olacağına henüz karar vermedim" dedi.

'BU HALDE HAYATTA TATİLE GİTMEM'

Posta'nın haberine göre; Tatil için bir plan yapmadığını belirten popçu, "Geçen sene hep selülitlerimi çektiniz, bu sene biraz kilo da aldım, bu halde hayatta gitmem. Zaten yoğun bir konser takvimimiz var. Tatil için pek fazla zamanım yok" açıklamasında bulundu.

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İrem Derici: Hep selülitlerimi çektiniz!
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