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baba olmak istiyor

En son 'Can Feda' sinema filmiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu , 'ta bir dergiye önemli açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 5.7.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 11:47
Kerem Bursin baba olmak istiyor

En son 'Can Feda' sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu , bir dergiye kapak oldu. Kerem Bursin dergi için 'ta objektif karşısına çıktı.

31 yaşındaki oyuncu 'jön' kavramı hakkında konuştu. Jönlüğün Türkiye'ye has bir durum olduğunu belirten Kerem Bursin, "Hollywood'da dahi 50'lerde kalmış bir tanımlama. Artık jön diye bir şey yok" dedi.

"Ben oyuncu olmak istiyorum" ifadelerini kullanan Kerem Bursin, ''Bunun için bir jön mertebesi yok" diye konuştu.

ile ilişkileri hakkında da konuşan Kerem Bursin, "Evliliğe karşı değilim. Evlilik yapısı bana göre daha önemli. Kaldı ki çocuk da istiyorum" dedi.

YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

'Dünyanın En Yakışıklı 100 erkeği' arasına giren Kerem Bursin, üç yıldır aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'yla ilgili, ''Beni bilmem ama Serenay dünyanın en güzel kadını'' demişti.

Serenay Sarıkaya da verdiği bir röportajda ''Kerem bana iyi geliyor'' ifadelerini kullanmıştı.

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Kerem Bursin baba olmak istiyor
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