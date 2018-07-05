‘Klipte kendimi tiye aldım’

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'Şekercı mi Baban Senin' adlı şarkısına klip çeken Berdan Mardini, önceki gün Ataköy Garden'da gazetecilerle buluştu. Mardini, Bedran Güzel'in yönetmenliğinde çekilen klipte kendisini ve sanat dünyasını tiye aldığını söyledi. Kendisi için 'Popçu mu, türkücü mü?' şeklinde yorumlar yapıldığını söyleyen Mardini, şöyle konuştu: "Bazı kesimler, türkücülerin pop okuyamayacağını söylüyor ama her yırtık pantolon giyen de popçu olamaz. Sesi olan herkes, her tarz müziği söyleyebilir. Biz de klip için esprili bir senaryo hazırladık. Yırtık kot giyen, güneş gözlüğü takan popçu... Beyaz gömlekli türkücü... Ben pop da, arabesk de, türkü de okurum." Mardini, Eylül ve Leyla'nın Türkiye'yi kahreden ölümüyle ilgili ise şunları söyledi: "Bir baba olarak Leyla ve Eylül'ün acısı yüreğimde. Allah kimseyi vicdanından ayırmasın. Kanunen ve acilen yaptırımların uygulanması gerekiyor."