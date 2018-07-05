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‘Sesimle terapi yapıyorum’

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
‘Sesimle terapi yapıyorum’
Müzısyen , önceki akşam ikinci albümü 'Gül ile Akide'nin tanıtım konserini Moda Kayıkhane'de verdi. Kendisine ait dokuz şarkıdan oluşan albümü için uzun süredir çalıştığını söyleyen Candar'ı dinleyenler arasında; Gülay Afşar, Abdullah Oğuz-Mehrnoush Esmaeilpour ve Candar-Cem Candar da vardı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrem Candar, şöyle konuştu: "8 yaşımda piyanoya başladım. Müzik aşkım hiçbir zaman bitmedi. Yeni albümümü, dantel işler gibi üzerinde ince ince çalışarak tamamladım. 'Gül ve Bülbül'ün hikayesinden esinlenerek yeni albümümün adını 'Gül ile Akide' koydum. Sesle şifa eğitimi aldım, sesimle terapi yaptığımı düşünüyorum."
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