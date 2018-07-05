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Top modeller zirvesi

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Top modeller zirvesi
Podyumların ünlü isimleri, önceki akşam kapsamında düzenlenen bir partide bir araya geldi. Tecrübeli top modeller , ve Adriana Lima'nın yanı sıra ve Kaia Gerber de gecenin konukları arasındaydı. Brezilyalı top model Adriana Lima duru güzelliğiyle, Alessandra Ambrosio ise pullu pembe kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Cindy Crawford-Rande Gerber çiftinin 16 yaşındaki kızları Kaia Gerber de, Paris Haute Couture Moda Haftası boyunca birçok ünlü markanın defilesine çıkarak top modeller dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.
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