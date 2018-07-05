Top modeller zirvesi

Podyumların ünlü isimleri, önceki akşam Paris Haute Couture Moda Haftası
kapsamında düzenlenen bir partide bir araya geldi. Tecrübeli top modeller Naomi Campbell
, Alessandra Ambrosio
ve Adriana Lima'nın yanı sıra Karlie Kloss
ve Kaia Gerber de gecenin konukları arasındaydı. Brezilyalı top model Adriana Lima duru güzelliğiyle, Alessandra Ambrosio ise pullu pembe kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Cindy Crawford-Rande Gerber çiftinin 16 yaşındaki kızları Kaia Gerber de, Paris Haute Couture Moda Haftası boyunca birçok ünlü markanın defilesine çıkarak top modeller dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.