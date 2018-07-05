Yeni projesi tartışma yarattı

OYUNCU Scarlett Johansson
, Rupert Sanders'ın yöneteceği 'Rub&Tug' filminin başrolünü üstlenecek. Filmde bir transseksüeli canlandıracak olan ünlü oyuncu, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Bu karakteri oynayabilecek pek çok transseksüel oyuncu olduğunu belirten takipçileri, Johansson'ın rolü kabul etmemesi gerektiğini savundu. Eleştirilere yanıt veren Johansson ise "Benimle değil, Jeffrey Tambor, Jared Leto
ve Felicity Huffman ile görüşün" diyerek, daha önce beyazperdede transseksüel karakterleri oynamış ünlü isimleri hatırlattı.