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Yeni projesi tartışma yarattı

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Yeni projesi tartışma yarattı
OYUNCU , Rupert Sanders'ın yöneteceği 'Rub&Tug' filminin başrolünü üstlenecek. Filmde bir transseksüeli canlandıracak olan ünlü oyuncu, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Bu karakteri oynayabilecek pek çok transseksüel oyuncu olduğunu belirten takipçileri, Johansson'ın rolü kabul etmemesi gerektiğini savundu. Eleştirilere yanıt veren Johansson ise "Benimle değil, Jeffrey Tambor, ve Felicity Huffman ile görüşün" diyerek, daha önce beyazperdede transseksüel karakterleri oynamış ünlü isimleri hatırlattı.
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Yeni projesi tartışma yarattı
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