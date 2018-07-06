Açıkhava’da ‘Selda, Selda!’ tezahüratları

Usta müzisyen Selda Bağcan
, Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava
'da hayranlarıyla buluştu. Bağcan'a; konserin ilk bölümünde Osman İşmen yönetimindeki 40 kişilik senfoni orkestrası, ikinci bölümde ise Tel Avivli Boom Pam grubu ve bağlama virtüözü Kemal Esen eşlik etti. Şarkı aralarında seyirciden 'Selda, Selda!' tezahüratları yükseldi. Bu sırada bir anısını anlatan ünlü müzisyen, herkesi güldürdü: "Polonya'da konserdeydim, 40 bin kişi vardı. Aralarında hiç Türk yoktu. İki-üç şarkıdan sonra 'Selda Selda!' diye tezahürat yapmaya başladılar. Onlara bir cevap vermem gerekiyordu. Ben de kısıtlı İngilizce'mle 'Thank you amigos' dedim."