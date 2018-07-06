Ajda'dan bol sürprizli konser

Ajda Pekkan, 9 Temmuz'da Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava
Sahnesi'nde konser verecek. Pekkan, üç farklı orkestra ve ünlü konuklarıyla sahnede olacak. Sevilen bir DJ'den ünlü bir oryantale kadar pek çok sürpriz ismin eşlik edeceği Pekkan, popüler bir grupla da düet yapacak. Süperstar ayrıca, bir caz orkestrasıyla müzik ziyafeti sunacak. Pekkan'ın, konserde yeni albümünden şarkılar söylemesi de bekleniyor. Sosyal medya fenomeni Kafalar ekibinin de sahnede olacağı konserde, Pekkan hayranlarını birçok sürpriz bekliyor.