Düğünden gelin kaçırdı!

Ferhat Göçer
, yeni single parçası 'Reva'ya klip çekti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kalabalık bir oyuncu ekibiyle birlikte Sarıyer'de kamera karşısına geçti. Sözleri; klipte oynayan Zeynep Talu'ya, müziği Ferhat Göçer'e ait olan parçanın klibinde yer alan düğünden gelin kaçırma sahnesi, Sarıyer'i birbirine kattı! "Gelin kaçırmak hiç kolay olmadı ama sonunda yine aşk kazandı" diyen ünlü şarkıcı, kendisine 'Robin Hood'dan yola çıkarak 'Bobin Hood' lakabını taktı. Klipte, ormanda başlayıp teknede devam eden aksiyon sahneleri nefes kesti.