Gözü pek polis

ATV'DEN BOMBA
YILIN transfer bombasını ATV
patlattı! Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak olan Can Kırıkları
isimli diziye ait detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hikayesiyle bir süredir adından söz ettiren dizinin başrol oyuncusu belli oldu. O isim, son dönemin en gözde ismi Elçin Sangu. YÖNETMEN BİRİNCİ
DİZİNİN yapımcılığını üstlenen NTC Medya, proje için Elçin Sangu ile el sıkıştı. Yönetmen koltuğuna Serkan Birinci'nin oturacağı dizi, iki kadın polisin zorlu ve etkileyici hikayesini anlatıyor. Dizinin diğer oyuncuları ve içeriği, önümüzdeki günlerde netleşecek.