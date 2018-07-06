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İzmit'te izdihamı

İzmit'te, bir alışveriş merkezinde sahne alan , izdihama neden oldu. Zemin kattaki alan dolunca, birinci kata yönelenler Aleyna Tilki'nin şarkılarına eşlik ederek coştu.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 18:23 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 19:03
İzmit'te Aleyna Tilki izdihamı

İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Ücretsiz nedeniyle alışveriş merkezinde izdiham yaşandı. Zemin katta bulunan alan dolarken, konseri izlemek isteyenler birinci kata yönelerek alanı gören yerleri doldurdu. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahne alması ile birlikte coşku arttı. Özellikle genç kızlar Aleyna Tilki'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Sahne performansı ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin şarkılarına alanı dolduranlar eşlik etti. Aleyna Tilki şarkılarıyla sevenlerini güzel anlar yaşattı.

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İzmit'te Aleyna Tilki izdihamı
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