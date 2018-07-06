Özlem Tekin kimdir, Türk Rock müziğinin asi kızı olarak tanındı.

Özlem Tekin, 18 Kasım 1971 Tarihinde, babası Prof.Dr.Talat Tekin'in ABD. Berkeley Üniversitesinde öğrenim görevlisi olması nedeniyle Kaliforniya'da doğmuştur. Bu sebeble de aynı zamanda ABD. vatandaşıdır. 6 yaşına kadar orada yaşayan Özlem Tekin, 1977 yılında ailesiyle Ankara'ya gelmansızca eğitim veren Tevfik Fikret Lisesi´nde tamamladı. Bu süre boyunca piyano dersleri aldı. Lisenin ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda klarnet bölümünde eğitim görerek 1992 yılında bitirdi. Tüm konservatuar eğitimi boyunca Ankara´da sahne çalışmaları yaptı. Yaz dönemlerinde Bodrum başta olmak üzere, çeşitli tarzlarda (İngilizce pop, rock, heavy metal, punk, caz) müzik yaptı. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Müzikoloji Bölümüne girdi. İki ablası vardır.

İlk olarak İstanbul´daki Grup Lokomotif'ten solistlik yapması için teklif aldı. Seyyal Taner ve Zerrin Özer'in arkasında vokal yaparak ve Grup Lokomotif'in üyesi olarak, profesyonel sahne hayatına başladı.

Kısa bir süre Lokomotif´le çalıştıktan sonra 1984 yılında tamamen bayanlardan kurulu Şebnem Ferah ve Ebru Bank (Eroğlu) tarafından kurulan "Volvox" grubunda solist ve klavyeci olarak 2 yıl görev aldı. Daha sonra Özlem Tekin gruptan ayrılarak solo çalışmalara yöneldi. İlk solo albümü için Hakan Peker'le anlaşan Özlem, çalışmalara başladı.

İlk albümü "Kime Ne" 1996 yılında yayınlandıktan sonra içindeki "Aşk Herşeyi Affeder mi" şarkısı büyük yankı uyandırdı.

Akustik gitara merakı olan Özlem Tekin, kendi kendine bu aleti çalmayı öğrendi. Öğrenmekle kalmadı Akustik gitarla besteler yapmaya başladı.

1998 yılında, ikinci albüm "ÖZ", hiçbir canlı enstrumanın kullanılmadığı, tamamen elektronik müzikle yapılmış Türkiye'nin ilk albümü olma özelliğine sahiptir.

2000 yılının yazında Özlem Tekin, Kanal D için çekilen "Yaz Rüzgarı" isimli programın sunucuğunu üstlendi.

Özlem Tekin, 19e evlendiğinde parmağına alyans yerine dövme yaptırmıştı. Kısa zamanda 6 ay sonra boşandıktan sonra lazerle sildirdi.

Özlem Tekin, 8 Ağustos 2008 tarihinde menajeri Cem Öcal ile evlendi, 08 Eylül 2011 tarihinde boşandı boşandı.

Albümleri :

1996 – Kime Ne

1998 – Öz

1999 – Laubali

2002 – Tek Başıma

2005 – 109876543210

2010 – Bana Bi' Şey Olmaz

Filmleri ve dizileri :

2002 – Karaoğlan (dizi)

2002 – O Şimdi Asker (film)

2004 – Sil Baştan (dizi)

2004 – Neredesin Firuze (film)

2006 – Hokkabaz (film)

2006 – Maçolar (dizi)

2007 – Fesuphanallah (dizi)

2011 – Mavi Pansiyon (film)

2011 – Bizim Yenge (dizi)

2012 – Acayip Hikayeler (dizi)

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2004 – Mucizeler Komedisi (Müzikal)

2007 – Kim O