Plajda babaanne-torun aşkı

CEMIYET hayatının ünlü isimlerinden merhum işadamı Ekrem Dürüst'ün eşi Gül Dürüst
, her yıl olduğu gibi bu yaz da Bodrum
'da tatil yapıyor. Dürüst'ün oğlu Kerem Dürüst ve torunu da Amerika'dan Bodrum'da geldi. Torununa kavuşan Dürüst, neredeyse tüm vaktini rahmetli eşinin ismini taşıyan torunu Ekrem'le geçiriyor. Babaanne-torun önceki gün Türkbükü'ndeki Mavi Hotel'in iskelesinde görüntülendi. Torunuyla oradaki yavru kedileri seven Gül Dürüst, bir süre sonra Ekrem'le birlikte top almak için oyuncakçıya gitti.