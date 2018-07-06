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Plajda babaanne-torun aşkı

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Plajda babaanne-torun aşkı
CEMIYET hayatının ünlü isimlerinden merhum işadamı Ekrem Dürüst'ün eşi , her yıl olduğu gibi bu yaz da 'da tatil yapıyor. Dürüst'ün oğlu Kerem Dürüst ve torunu da Amerika'dan Bodrum'da geldi. Torununa kavuşan Dürüst, neredeyse tüm vaktini rahmetli eşinin ismini taşıyan torunu Ekrem'le geçiriyor. Babaanne-torun önceki gün Türkbükü'ndeki Mavi Hotel'in iskelesinde görüntülendi. Torunuyla oradaki yavru kedileri seven Gül Dürüst, bir süre sonra Ekrem'le birlikte top almak için oyuncakçıya gitti.
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Plajda babaanne-torun aşkı
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