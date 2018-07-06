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Rap’in yıldızı ilk kez ’da

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Rap’in yıldızı ilk kez İstanbul’da
2006'DA çıkardığı ilk albümü 'Show and Prove'un ardından yükselerek adını rapin zirvesine yazdıran Wiz Khalifa, önceki gün Türkiye'de ilk kez konser verdi. Snoop Dogg, Imagine Dragons ve gibi dünya starlarıyla yaptığı hitlerle adından söz ettiren sanatçı; One Colony yapımcılığında Küçükçiftlikpark'ta sahneye çıktı. Charlie Puth ile birlikte yayınladığı 'See You Again' adlı şarkısıyla YouTube'da 3.5 milyar kez dinlenen şarkıcı, sevilen parçalarını seslendirdi. Gecede Ceza ve Ezhel de sahneye çıktı.
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Rap’in yıldızı ilk kez İstanbul’da
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