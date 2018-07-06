Rihanna’dan sonra Demet Akalın'a da sponsor oldu!

Demet Akalın, yeni hit'i Canıma da Değsin'e Maslak Ata Stüdyoları'nda klip çekti. Gucci; Rihanna'dan sonra sadık müşterisi Demet Akalın'a da sponsor oldu. Ünlü popçunun klip boyunca giydiği tüm Gucci'lerin toplam fiyatı 200 bin lira değerindeydi.