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’dan sonra 'a da sponsor oldu!

, yeni hit’i Canıma da Değsin’e Maslak Ata Stüdyoları’nda klip çekti. Gucci; ’dan sonra sadık müşterisi Demet Akalın’a da sponsor oldu. Ünlü popçunun klip boyunca giydiği tüm Gucci’lerin toplam fiyatı 200 bin lira değerindeydi. Günaydın köşe yazarı , Demet Akalın’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

FUNDA KARAYEL Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 10:04
Rihanna’dan sonra Demet Akalın'a da sponsor oldu!

, yeni hit'i Canıma da Değsin'e Maslak Ata Stüdyoları'nda klip çekti. Gucci; 'dan sonra sadık müşterisi Demet Akalın'a da sponsor oldu. Ünlü popçunun klip boyunca giydiği tüm Gucci'lerin toplam fiyatı 200 bin lira değerindeydi.

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Rihanna’dan sonra Demet Akalın'a da sponsor oldu!
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