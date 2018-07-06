Rihanna’dan sonra Demet Akalın'a da sponsor oldu!

Demet Akalın, yeni hit’i Canıma da Değsin’e Maslak Ata Stüdyoları’nda klip çekti. Gucci; Rihanna’dan sonra sadık müşterisi Demet Akalın’a da sponsor oldu. Ünlü popçunun klip boyunca giydiği tüm Gucci’lerin toplam fiyatı 200 bin lira değerindeydi. Günaydın köşe yazarı Funda Karayel, Demet Akalın’ı kaleme aldı. İşte o yazı…
Giriş Tarihi: 6.7.2018 10:02Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 10:04
Demet Akalın, yeni hit'i Canıma da Değsin'e Maslak Ata Stüdyoları'nda klip çekti. Gucci; Rihanna'dan sonra sadık müşterisi Demet Akalın'a da sponsor oldu. Ünlü popçunun klip boyunca giydiği tüm Gucci'lerin toplam fiyatı 200 bin lira değerindeydi.