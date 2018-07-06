Yasemin Özilhan: Sadece dudaklarımı yaptırdım

2006 yılında Doktorlar dizisiyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, 16 Temmuz 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan’la evlenip, oyunculuğu bıraktığını açıklayarak sevenlerini şoke etti. Yasemin ve İzzet Özilhan'ın bu evlilikten kızları Ela ve Emine dünyaya geldi. Yasemin Özilhan, Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Oyunculuğu bırakan Özilhan, merak edilenlerini anlattı. Özilhan, estetik iddialarına, "Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım" şeklinde yanıt verdi
Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:45Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:48
Yasemin Özilhan, Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Oyunculuğu bırakan Özilhan, merak edilenlerini anlattı.