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: Sadece dudaklarımı yaptırdım

2006 yılında Doktorlar dizisiyle şöhreti yakalayan , 16 Temmuz 2011 yılında iş adamı ’la evlenip, oyunculuğu bıraktığını açıklayarak sevenlerini şoke etti. Yasemin ve İzzet Özilhan'ın bu evlilikten kızları Ela ve Emine dünyaya geldi. Yasemin Özilhan, Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Oyunculuğu bırakan Özilhan, merak edilenlerini anlattı. Özilhan, estetik iddialarına, "Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım" şeklinde yanıt verdi

Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:48
Yasemin Özilhan: Sadece dudaklarımı yaptırdım

Yasemin Özilhan, Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Oyunculuğu bırakan Özilhan, merak edilenlerini anlattı.

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Yasemin Özilhan: Sadece dudaklarımı yaptırdım
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