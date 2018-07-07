Açıkhava’da arabesk müzik

Türk müziğinin başarılı yorumcusu Funda Arar
, Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen Yoluma Düşen Şarkılar turnesinin ikinci perdesinde hayranları ile buluşuyor. Güçlü yorumcu, ilk kez bu turnede önümüzdeki aylarda çıkacak olan 'Arabesk' albümünden şarkılar söyleyerek hayranlarını heyecanına ortak edecek. EGE VE AKDENIZ TURU
Konserlerin açılışını 14 Temmuz akşamı Bodrum Antik Tiyatro'da vereceği muhteşem konserle yapacak olan Funda Arar, 20 Temmuz'da Harbiye'de kendisini dinleyenlere harika bir akşam yaşatacak. Performansını mekanın muhteşem akustiği ile pekiştirecek olan Arar; daha sonra 17-18-19 Ağustos tarihlerinde Marmaris, Datça ve Kuşadası'nda sahneye çıkarak 'Yoluma Düşen Şarkılar'ın atmosferini Ege ve Akdenizli hayranları ile buluşturacak.